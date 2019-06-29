- В Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: выжили не все08:09
- ВСУ жестко ответили боевикам на Донбассе: три оккупанта уничтожены07:48
- Стрелков нервничает: "Арта ВСУ утюжила нас всю ночь, огромные потери в "корпусах""07:30
- Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг22:06
- В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»21:42
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО18:19
- Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем17:24
- В «ДНР» среди главарей «ведомств» начался передел 15:41
- Боевики «ДНР» в Горловке ранним утром устроили обстрел из танков с кладбища14:01
- В ОРДО начали выпуск мороженого, посвященного «Игре Престолов»13:40
ВСУ жестко ответили боевикам на Донбассе: три оккупанта уничтожены
За минувшие сутки, 28 июня, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Широкино велся огонь из стрелкового оружия, а у Опитного – из артиллерийских систем калибра 122 мм. Три обстрела из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем боевики устроили неподалеку Авдеевки. Трижды из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия велся огонь у Водяного. Неподалеку Лебединского два раза стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Пески ударили из автоматического гранатомета, у Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраина Марьинки попала под огонь из 82 мм миномета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 19 раз. В районе Новгородского боевики ударили из миномета калибра 120 мм. Вблизи Крымского трижды велся огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Четыре из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов оккупанты обстреляли Новолуганское. Еще четыре обстрела из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Южного. Неподалеку Травневого ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а район Золотого-4 обстреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Светлодарска боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Окраина Зайцево попала под огонь из автоматических гранатометов. Дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники ударили неподалеку Луганского. Вблизи Нижнетеплого стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
"За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 28 июня трех оккупантов уничтожено, и еще трое ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери
- На Донбассе боевики накрыли минометным огнем свои же позиции
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери
- В Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: выжили не все08:09
- ВСУ жестко ответили боевикам на Донбассе: три оккупанта уничтожены07:48
- Стрелков нервничает: "Арта ВСУ утюжила нас всю ночь, огромные потери в "корпусах""07:30
- Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг22:06
- В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»21:42
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО18:19
- Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем17:24
- В «ДНР» среди главарей «ведомств» начался передел 15:41
- Боевики «ДНР» в Горловке ранним утром устроили обстрел из танков с кладбища14:01
- В Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: выжили не все08:09
- ВСУ жестко ответили боевикам на Донбассе: три оккупанта уничтожены07:48
- Стрелков нервничает: "Арта ВСУ утюжила нас всю ночь, огромные потери в "корпусах""07:30
- Четверо украинских пленных из "ЛДНР" прибыли в Украину22:36
- Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг22:06
- В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»21:42
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы20:44
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина20:20
- Кремль намерен направить Трампу официальное приглашение на юбилей Победы 20:16
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина20:20
- В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко19:21
- 8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали18:48
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев17:57
- Донбасс-только начало: эксперт озвучил пугающий прогноз для Украины17:42
- 5 самых опасных дней в июле 2019 года16:57
- Крайне важный месяц: гороскоп Павла Глобы на июль 2019 года16:40
- Стало известно, как мороженое влияет на артериальное давление15:03
- Не поможет даже диета: медики рассказали о симптоме, мешающем сбросить вес14:24
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке
- Экологическая катастрофа назревает на Львовщине: «Представляет опасность»