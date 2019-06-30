Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе

30.06.2019 12:13

Боевики устроили мощный взрыв в районе позиций украинских военнослужащих вблизи Марьинки.

Фото последствий взрыва опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила в Facebook.

"Взрыв эквивалентен по силе заряда одновременного подрыва 250 противотанковых мин - таким образом противник пытался разрушить укрытие и запугать личный состав ВСУ, который защищает окраины Марьинки. Специалистами саперами было установлено, что противник применил УР-83П. Идентифицировать ее удалось благодаря двигателю к ней", - говорится в сообщении.

Как уточнили военные, для того чтобы заряд пролетел дальше, террористы не присоединили тормозные канаты, которые идут в комплекте и позволяют локализовать зону взрыва, полностью игнорируя присутствие местного населения, которое находится позади позиций военных.