На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери

30.06.2019 07:51

За минувшие сутки, 29 июня, на Донбассе пророссийские боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.

Один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Гранитного велся огонь из минометов калибра 120 мм, а у Опитного трижды ударили из минометов калибра 120 мм, противотанковых управляемых ракет, гранатометов различных систем. Неподалеку Песков боевики стреляли из гранатометов различных систем. Еще два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были зафиксированы в районе Водяного. Окраину Авдеевки обстреляли из станкового противотанкового гранатомета. Дважды из минометов калибра 82 мм боевики стреляли неподалеку Верхнеторецкого, а у Красногоровки два раза ударили из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраина Талаковки попала под огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Новоселовки Второй боевики ударили из минометов калибра 120 и 82 мм. У Каменки стреляли из миномета калибра 120 мм. Неподалеку Павлополя зафиксирован обстрел из ручного противотанкового гранатомета, а на окраине Широкино – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В район Лебединского боевики применили крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.