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"Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой

30.06.2019 16:29
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"Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой

Под Горловкой российские наемники открыли огонь по позициям украинской армии, однако получили мощный контрудар в ответ.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает dialog.ua.

Он сообщил, что со стороны врага по позициям ВСУ прилетел ПТУР. При этом украинские военные вычисли точку обстрела и нанесли ответный удар по боевикам. "Потерь нет, одного бойца насильно отправили в госпиталь, небольшой осколок в плече. В ответ наша пехота к чертям спалила место логово врага. Давно бы его вычислили. А тут и повод нашелся. Пылало долго", - написал он на своей странице в социальной сети. Он также показал переписку с источником в боевом подразделении ВСУ.



Теги: Донбасс, Горловка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети
 
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