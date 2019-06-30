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Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева

30.06.2019 15:49
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Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева

Под Горловкой 29 июня ликвидировали террориста Дмитрия Пахоменко. Он был ярым ненавистником Украины.

О смерти предателя рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA". О смерти 25-летнего боевика "ДНР" Пархоменко сообщили его родственники в соцсетях.

Случилось это, предположительно, в боях с ВСУ под Горловкой в минувшую субботу, 30 июня. "Племяш погиб на боевых", - говорится в сообщении родных наемника.

Орудовал Пархоменко в 3-й ОМСБр террористической "ДНР", известной как "Беркут". Сам он родом из ныне оккупированного города Шахтерска. Пархоменко известен украинскому "Миротворцу". По данным активистов, он был ярым украинофобом и поклонником "русского мира". В соцсетях террорист постил, среди прочего, сообщения о мечтах оккупировать Киев.



Теги: Донбасс, Киев, Горловка, боевик, оккупация, ДНР, ВСУ, соцсети
 
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