Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева

30.06.2019 15:49

Под Горловкой 29 июня ликвидировали террориста Дмитрия Пахоменко. Он был ярым ненавистником Украины.

О смерти предателя рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA". О смерти 25-летнего боевика "ДНР" Пархоменко сообщили его родственники в соцсетях.

Случилось это, предположительно, в боях с ВСУ под Горловкой в минувшую субботу, 30 июня. "Племяш погиб на боевых", - говорится в сообщении родных наемника.

Орудовал Пархоменко в 3-й ОМСБр террористической "ДНР", известной как "Беркут". Сам он родом из ныне оккупированного города Шахтерска. Пархоменко известен украинскому "Миротворцу". По данным активистов, он был ярым украинофобом и поклонником "русского мира". В соцсетях террорист постил, среди прочего, сообщения о мечтах оккупировать Киев.