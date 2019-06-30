Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса

30.06.2019 21:40

На днях первые жители Донбасса получили паспорта РФ. Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым.

По законам России, получить регистрацию надо в течение недели, однако дончане и луганчане говорят, что им пообещали сделать исключение. Многие из тех, кто приехал по паспорту РФ, уже имеют паспорт Украины и группировок «ЛДНР». На вопрос, какие привилегии дает паспорт РФ, люди обычно отвечают: «это престижно, таким образом мы имеем некий статус». Какой именно, не говорят, ибо сами не знают.

Примечательно, что о повышении уровня жизни новоиспеченные россияне не задумываются. Кроме того, абсолютное большинство желающих получить российский паспорт вовсе не собираются переезжать в Россию, а только в таком случае они могут рассчитывать хоть на минимальные привилегии, но никак не полноценных граждан. Жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязываются быть верными России, что подразумевает обязательство, в случае необходимости, служить в Вооруженных Силах РФ. Обязанностей много, а прав, увы, нет.