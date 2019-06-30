- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- "Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой16:29
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева15:49
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий 22:34
Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
На днях первые жители Донбасса получили паспорта РФ. Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым.
По законам России, получить регистрацию надо в течение недели, однако дончане и луганчане говорят, что им пообещали сделать исключение. Многие из тех, кто приехал по паспорту РФ, уже имеют паспорт Украины и группировок «ЛДНР». На вопрос, какие привилегии дает паспорт РФ, люди обычно отвечают: «это престижно, таким образом мы имеем некий статус». Какой именно, не говорят, ибо сами не знают.
Примечательно, что о повышении уровня жизни новоиспеченные россияне не задумываются. Кроме того, абсолютное большинство желающих получить российский паспорт вовсе не собираются переезжать в Россию, а только в таком случае они могут рассчитывать хоть на минимальные привилегии, но никак не полноценных граждан. Жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязываются быть верными России, что подразумевает обязательство, в случае необходимости, служить в Вооруженных Силах РФ. Обязанностей много, а прав, увы, нет.
Теги: Россия, Донбасс, гражданство, паспорт, прописка, ДНР, ЛНР, РФ
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО
- В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Включение Украины в состав России: российский эксперт Стариков призвал Москву действовать срочно
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- "Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой16:29
- Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»16:08
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева15:49
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- Опрос: у 58% украинцев нет уверенности в завтрашнем дне22:08
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- «Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию21:07
- Виктор Медведчук приобрел еще один телеканал20:42
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным20:08
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы19:33
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Порошенко о встрече Трампа с Путиным на G20: Тревожный сигнал18:33
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В Украине отменяют часть купюр и монет: чем можно будет платить17:40
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине16:49
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО