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В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен
За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военнослужащий получил ранение и еще один — боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
В штабе отметили, что незаконные формирования 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.
Противник вел обстрел из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунтов Гранитное, Опытное, Пески, Водяное, Авдеевка, Верхньоторецьке, Красногоровка, Талаковка, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз. В районе населенных пунктов Луганское, Майорское, Новолуганское, Зайцевое, Железное.
По данным украинской разведки 29 июня два члена НВФ уничтожены и один ранен.
С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны вблизи населенного пункта Луганское — из минометов калибра 120 мм.
В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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