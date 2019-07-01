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Андрей Богдан выступил за предоставление русскому языку статуса официального на Донбассе
Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой области.
Как передает replyua.net, об этом чиновник заявил в интервью «РБК-Украина», добавив, что это может произойти с помощью референдума. «Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке», – сказал он.
В ответ на вопрос журналиста, осознает ли он силу прецедента, Богдан сказал: «Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан на войне?».
А вот предложение сделать русский вторым государственным в Украине в целом Богдан отказался поддерживать. «Нет. Я сам со Львова, у меня там "б*ндеровцы", я за украинский язык, и я за Украину. Однако у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», – сказал он.
Теги: Донбасс, русский язык, Богдан
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