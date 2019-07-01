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«Земля вздрагивает. Похоже, гаубица»: Донецк снова шумит разными калибрами
В последнее время с наступлением вечера жители Донецка и окрестностей слышат звуки боя. Сегодняшний день не стал исключением. Дончане пишут в соцсетях о работе тяжелого вооружения.
Жители разных районов Донецка сообщают, что различают звуки орудий разного калибра — артиллерии и минометов.
«С 17:00 долбежка из артиллерии и минометов слышна. Весь северо-восток Макеевки слушал. Каждые 2−3 минут залп в течение часа»,
«Донецк, Дк 21 20−20 одиночные мощные уже с час долбают. Смолянка слышит серьезные бахи. Сторона ЯБП очень громко шумит разными калибрами»,
«Донецк. Киевский. 20:25 Бой в стороне аэропорта»,
«Донецк. 20:26 Центр, слышно на улице парные залпы, из тяжелого. На дурной балке слышим отлично… Земля вздрагивает! Похоже, гаубица лупит»,
«Донецк. 20:27 1-ая Площадка. Только хотела написать, что тихо и как понеслось… Много! Всякое! Одновременно! Разнокалиберное рядом совсем!»
В то же время жители соседней Марьинки слышали в течение дня залпы со стороны Петровского района Донецка и Трудовских.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ДНР, ООС
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