Боевики "ДНР" открыли музей восковых фигур: Моторола и Захарченко, как два дьявола, пугают детей

02.07.2019 07:28

Социальные сети взорвал музей восковых фигур в "ДНР", фотографии которого опубликовал известный блогер Михаил Голуб.

На опубликованном снимке восковые фигуры двух главарей "ДНР", которые были ранее убиты во время покушения на Донбассе.

При этом в компании двух наемников позирует молодой человек и неизвестная девушка. Пользователи потрясены снимком и в комментариях обрушили волну шуток и издевательств.

"Музей восковых фигур ДНР", - коротко прокомментировал опубликованный снимок сам Голуб, передает dialog.ua.

При этом особенное внимание пользователи обратили на антропометрические параметры фигур, визуальную схожесть и материал, из которого сделаны руки Захарченко.