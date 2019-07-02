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Боевики "ДНР" открыли музей восковых фигур: Моторола и Захарченко, как два дьявола, пугают детей
02.07.2019 07:28
Социальные сети взорвал музей восковых фигур в "ДНР", фотографии которого опубликовал известный блогер Михаил Голуб.
На опубликованном снимке восковые фигуры двух главарей "ДНР", которые были ранее убиты во время покушения на Донбассе.
При этом в компании двух наемников позирует молодой человек и неизвестная девушка. Пользователи потрясены снимком и в комментариях обрушили волну шуток и издевательств.
"Музей восковых фигур ДНР", - коротко прокомментировал опубликованный снимок сам Голуб, передает dialog.ua.
При этом особенное внимание пользователи обратили на антропометрические параметры фигур, визуальную схожесть и материал, из которого сделаны руки Захарченко.
Теги: Донбасс, музей, дети, открытие, восковые фигуры, ДНР, боевики, Захарченко
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