Боевики ударили из минометов и гранатометов – у ВСУ новые потери

02.07.2019 16:32

ВСУ продолжают нести потери на Донбассе. Сегодня, 2 июля, в результате обстрелов боевую травму получил боец украинской армии.

Об этом сообщили в Минобороны на брифинге.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 враг уже шесть раза атаковал позиции украинской армии.

"Оккупанты трижды из минометов 82-го калибра целились по нашим защитникам Новолуганского. Еще два враждебных минометные обстрела из этого же калибра зафиксированы в районе Марьинки, где оккупанты кроме этого применяли АГС (автоматические гранатометы) и крупнокалиберные пулеметы. Также огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел ночью вблизи Лебединского", – сообщают военные.

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один боец ВСУ получил боевое травмирование. Военнослужащего доставлен в военный мобильный госпиталь, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе снайпер боевиков обстрелял автомобиль с волонтерами. Вследствие атаки были ранены два человека. Ими оказались медики-волонтеры. Полиция открыла уголовное производство.