"Да кто вас спрашивать собирается, дегенераты", - Ходаковский нагло ответил на предложение команды Зеленского по "Л/ДНР"

02.07.2019 16:09

Один из первых главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский в хамской форме обратился к Украине после интервью главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана.

На своей странице в социальной сети Ходаковский прокомментировал его заявление о возможности расширить статус использования российского языка на Востоке страны и выразил возмущение озвученным предложением, передает dialog.ua.

"Да кто вас вообще спрашивать собирается, дегенераты", - ответил Богдану полевой командир "ДНР" Ходаковский. Реакцию Ходаковского на своей странице в социальной сети прокомментировал известный блогер Денис Казанский. "Тут Ходаковский, конечно, неправ. Если договорняк случится, то спрашивать как раз никто не будет его. Просто поставят перед фактом. А если будет быковать - отправится к Мозговому и Моторолле", - написал известный журналист в своем телеграм-канале.