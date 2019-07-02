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Обстановка на КПВВ в Донбассе: Меньше машин на блокпосту «Гнутово»
02.07.2019 12:13
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 40,4 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9250 человек и 1100 транспортных средств;
«Марьинка» — 7965 человек и 1435 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7170 человек и 1280 транспортных средств;
«Гнутово» — 4120 человек и 960 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 830 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/50;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 30/40;
«Гнутово» — 20/10.
Теги: Донбасс, транспорт, блокпост, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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