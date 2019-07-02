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«Откат назад»: Ходаковский рассказал, как изменился Донецк за годы войны

02.07.2019 18:58
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«Откат назад»: Ходаковский рассказал, как изменился Донецк за годы войны

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, недавно прибывший на неподконтрольную Украине территорию Донетчины, рассказал о своих впечатлениях от посещения передовых позиций членов НВФ. Соответствующее видео появилось в сети, пишет ДонПресс.
По его словам, за прошедший год, который он провел вдали от ОРДО, неподконтрольный Украине Донецк растерял «признаки цивилизованности» и произошел «откат назад». Ходаковский отмечает, что война наложила свой отпечаток на жителей ОРДО и на города «республики». При этом экс-главарь НВФ отметил, что особенно сильно регресс и запустение Донетчины заметны тем, кто некоторое время не посещал неподконтрольную украинскому правительству территорию.



Теги: Донецк, Донбасс, война, Ходаковский
 
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