Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками

02.07.2019 14:20

В зоне ООС под Марьинкой обстрелян автомобиль с медицинскими работниками. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тим Златкин.

«На отрезке дороги между Марьинкой и Красногоровкой российский снайпер обстрелял машину двух медиков-волонтеров», — написал Златкин.

По его данным, волонтеры ранены.

«Оба в больнице Курахово», — сообщил он.