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Под Марьинкой снайпер обстрелял машину с медиками
02.07.2019 14:20
В зоне ООС под Марьинкой обстрелян автомобиль с медицинскими работниками. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тим Златкин.
«На отрезке дороги между Марьинкой и Красногоровкой российский снайпер обстрелял машину двух медиков-волонтеров», — написал Златкин.
По его данным, волонтеры ранены.
«Оба в больнице Курахово», — сообщил он.
Теги: Донбасс, машина, Марьинка, снайпер, медики
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