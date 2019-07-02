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В Мариуполе грузовик "Isuzu" врезался в "десятку" с двумя детьми
02.07.2019 10:37
Вчера, около 18.00 в Мариуполе на ул. Куприна произошло ДТП с участием грузового автомобиля "Isuzu:".
Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629.
Грузовой автомобиль совершал разворот и врезался в "ВАЗ-2110". В салоне автомобиля находилась семья с двумя детьми, которая возвращалась домой из больницы.
К счастью, в результате столкновения пострадало только "железо" - крыло, капот, фара "десятки". Также у авто заклинила дверь.
Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, грузовик, Жигули, ДТП
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