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В Сети появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС
02.07.2019 12:51
Вчера, 1 июля, противник в Донбассе атаковал медицинский «Хамер» 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца.
Издание InfoResist, ссылаясь на источник в зоне ООС, опубликовало фото обстрелянного авто.
На снимках видно, что после обстрела от автомобиля остался один каркас.
Теги: Донбасс, авто, фото, уничтожение, обстрел, ВСУ, соцсети, ООС
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