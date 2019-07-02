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ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции

02.07.2019 13:12
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ВСУ разгромили блиндаж боевиков на Луганщине: "герои" "ДНР" в страхе убегали с позиции

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили позицию террористов "ЛНР", с которой с завидной регулярностью происходили провокации и обстрелы.

Волонтер Юрий Мысягин рассказал об успешной атаке ООС в зоне ответственности 54-й механизированной бригады на Луганщине, передает "Диалог.UA".

"Поступил приказ, который на словах можно расшифровать как "заткните их по возможности надолго". Обратите внимание на ювелирную и точную работу. Все в яблочко", - подчеркивает Мысягин. По его словам, боевая-разведывательная группа "К-2" подняла дрон и в онлайн-режиме корректировала огонь. "Блиндаж поврежден. Террористы сразу сбежали. По подтвержденной информации, один, правда, не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже даже не попытались сбить наш дрон, просто бросили свою позицию и сбежали. "Герои"", - добавил волонтер.



Теги: Донбасс, блиндаж, повреждения, дрон, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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