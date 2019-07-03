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Главарь ОРЛО объяснил, на каких условиях они вернутся в Украину
03.07.2019 17:30
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что готов к возвращению «республики» под контроль Украины, но только при условии предоставления ей некоего «особого статуса». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
В частности, главарь НВФ ОРЛО уточнил:
«Я присоединился к акции и призываю каждого жителя Донбасса выложить свою фотографию на сайт! Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРЛО
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