Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину

03.07.2019 21:45

Главари "Л/ДНР" марионетки Кремля Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно выступили с обращением к президенту Владимиру Зеленскому.

Они просят его вернуть "республики" в состав Украины. Поклонники "русского мира" в ярости из-за того, как откровенно Москва начала "сливать" Донбасс, передает "Диалог.UA". В среду, 3 июля, Пасечник и Пушилин "внезапно" выступили с идентичными обращениями к Зеленскому.

Они поддержали скандальную акцию "Выбор Донбасса", организованную Кремлем. Бюджетников "Л/ДНР" заставляли записывать видеообращение к президенту Украины с призывом "принять выбор Донбасса", а именно, согласиться возврат "республик" в состав Украины на условиях Кремля.

"Таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус)" - заявили оба главаря "Л/ДНР".

Сепаратистские ресурсы и паблики бурлят из-за обращений Пасечника и Пушилина к Зеленскому. Многим уже начало доходить, что Кремль начал "сливать" Донбасс.



Источник: www.dialog.ua