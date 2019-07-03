Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе

03.07.2019 09:45

В Минске из-за позиции российской стороны сегодня не удалось достичь никакого прогресса по внедрению «хлебного перемирия» и договоренности об освобождении удерживаемых в плену лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Комментируя результаты встречи ТКГ она отметила:

«В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению „хлебного перемирия“, ни договориться об освобождении удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

По ее словам, «украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате „всех установленных на всех установленных“, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы».

Источник: https://donpress.com