Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе

03.07.2019 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе

В Минске из-за позиции российской стороны сегодня не удалось достичь никакого прогресса по внедрению «хлебного перемирия» и договоренности об освобождении удерживаемых в плену лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Комментируя результаты встречи ТКГ она отметила:

«В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению „хлебного перемирия“, ни договориться об освобождении удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

По ее словам, «украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате „всех установленных на всех установленных“, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, перемирие, Минские договоренности, обмен пленными
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх