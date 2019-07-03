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Назван единственный способ закончить войну на Донбассе
Разведение войск в Станице-Луганской — хороший сигнал, но главное, чтобы договоренности соблюдали все стороны конфликта
Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов в эфире телеканала «Наш», комментируя выполнение Минских соглашений.
По его мнению, единственный способ закончить кровопролитие в стране — напрямую разговаривать с агрессором.
«Я считаю, что разведение войск на Донбассе — это первый шаг, показатель того, что мы все-таки не хотим войны, мы хотим мирным путем закончить это кровопролитие, когда брат убивает брата, отец убивает сына, жены плачут на могилах своих мужей. Поэтому это нормальный путь к разрешению вопроса», — сказал нардеп.
Отвечая на вопрос ведущего, какие перспективы и дальнейшие шаги для мира можно предпринять, парламентарий отметил: «Президент Зеленский четко сказал на дебатах о том, что он готов разговаривать «хоть с чертом лысым», чтобы был мир. Говорил же? Говорил. Поэтому, не важно, с кем велись такие переговоры — была бы моя воля, если бы я был президентом, я бы полетел в Россию и разговаривал бы напрямую с Россией — без всяких посредников, потому что мы самостоятельная страна и можем вести диалог от своего имени».
Напомним, 26 июня в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Украинские военные покинули одну из передовых позиций там.
Процесс разведения войск у Станицы Луганской мог начаться и раньше — первые договоренности об этом были еще в 2016 году.
Однако, по условиям, было необходимо, чтобы режим тишины в этом районе продержался минимум неделю. Ни разу такого не случалось — было сорвано около 80 попыток развести войска.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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