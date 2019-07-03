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«Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу
Украинская сторона целиком выступает за политико-дипломатический способ прекращения конфликта на Донбассе, но Россия категорически не демонстрирует наличие доброй воли в данном вопросе. Как передает replyua.net, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, информирует пресс-служба главы государства.
«Украина целиком поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе. Подтверждением этого стал «перезапуск» работы представителей нашей страны во временной контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской», – подчеркнул он.
Более того, Зеленский напомнил о том, что Москва отказалась поддерживать предложенное Украины «хлебное» перемирие, в связи с чем обстрелы продолжаются, в том числе, по автомобилям медицинской помощи. Украинский лидер напомнил, что на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ. В конце встречи Зеленский поблагодарил Волкера «за все, что он лично и администрация президента США Трампа делают для помощи Украине».
Теги: Донбасс, перемирие, Зеленский
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