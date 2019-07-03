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«Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте
03.07.2019 08:01
Главарь ОРДО Денис Пушилин сегодня провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Так, Пушилин отметил:
«Можно говорить о том, что тенденция идет на увеличение количества обстрелов, разрушений, потому, конечно же, необходимо мобилизоваться всем ведомствам, министерствам, которые отвечают за устранение последствий этих обстрелов. Управлению Народной милиции необходимо разрабатывать те механизмы и возможности, которые, с одной стороны, не противоречат Минским соглашениям, а с другой — позволяют обеспечивать безопасность как гражданам ДНР, так и каждому военнослужащему».
Источник: https://www.youtube.com
Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР, ЛНР, Пушилин
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