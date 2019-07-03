Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения

03.07.2019 10:15

​Владимир Путин распорядился, чтобы процедура предоставления гражданам Украины на Донбассе российских паспортов была упрощена.

Так, президент Российской Федерации Владимир Путин дал задание министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву упросить выдачу российских паспортов жителям Донбасса к 1 августа.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр Кремля.

Как сообщается, сам Путин недоволен тем, что жители оккупированного Донбасса испытывают проблемы с получением необходимых документов в Украине для оформления гражданства Российской Федерации.

"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно выполнить", - заявил Путин.



Источник: www.dialog.ua