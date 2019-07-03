Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса

03.07.2019 14:30

До того момента, пока президент России Владимир Путин жив, Кремль не уберет свои войска с территории неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщил российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, Россия не намерена выполнять Минские договоренности:

«Москва никогда, при живом Путине, не отдаст контроль над границей и никогда не уберет своих военных, которые контролируют все, что происходит в „Лугандонии“. Если все клянутся в верности Минским соглашениям, то давайте выполним их первый параграф — разведение сторон, а опыт показал, что он не реализуется. Москва всегда его срывает, потому что для нее это возможность давления на Украину; „Лугандония“ не нужна сама по себе, а только как механизм разрушения Украины».

Кроме того, политолог добавил, что нужно провести разведение сторон с международными миротворцами, чтобы «ни один выстрел уже не раздавался на линии разграничения». Пионтковский добавил:

«Донецк вернется в Украину через несколько дней после смерти Путина, неважно физической или политической».

Источник: https://donpress.com