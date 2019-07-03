- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе09:45
- «Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте08:01
- В Мариуполе выгорело поле21:44
Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!
Завершилась регистрация кандидатов в депутаты на внеочередные Парламентские выборы 21 июля. По 60 избирательному округу Донецкой области (левобережная часть Мариуполя, Волноваха и район, Новоазовский, Мангушский, Никольский, Бойковский районы) баллотируется Руслан Щербань – сын народного депутата Украины, одного из отцов украинской Конституции Евгения Щербаня, которого расстреляли по политическим мотивам в ноябре 1996 года прямо на территории Донецкого аэропорта. Среди заказчиков этого преступления называли немало известных имён, однако следствие смогло выйти только на исполнителей.
Руслан Щербань – известный общественный и политический деятель. Он был одним из самых молодых депутатов Донецкого областного совета в 2004–2015 годах, однако и одним из самых инициативных. Параллельно занимался общественной деятельностью, а после 2014 года сконцентрировался именно на ней. Единственный, кто смог добиться в высших судебных инстанциях – Верховном Суде Украины – решения о незаконной деятельности НацБанка по ликвидации банков, из-за чего пострадали десятки успешно работающих банковских учреждений. 11 июня 2019 года Верховный Суд признал решение национального регулятора о ликвидации банка «Капитал» незаконным.
Занимается благотворительностью, является руководителем благотворительно фонда имени Евгения Щербаня. Его предвыборная программа нацелена в первую очередь на решение социальных проблем украинцев. От самых маленьких граждан, которым только предстоит учиться и стать надеждой Украины на светлое будущее, до пенсионеров, которые отдали свой труд для развития нашей страны.
В программе кандидата есть пункты, направленные на охрану детства (помощь больным детям и их семьям), на формирование справедливой системы начисления пенсий, которая должна зависеть не только от суммы зарплаты, но и от трудового стажа на производстве, где зачастую при максимально тяжёлых условиях труда работники получают минимальную заработную плату, а вследствие этого – минимальную пенсию. Также Руслан Щербань предлагает конкретные шаги для развития медицины: создания доступных центров семейной медицины и современных диагностических медицинских учреждений с доступными каждому услугами.
В поле зрения кандидата – земельная реформа, рыночные механизмы снижения цен на отопления путём развития производства топливных материалов в Украине, борьба с государственной коррупцией и образовательные программы.
Источник: obozrevatel.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, выборы, Донецкая область, Мариуполь, Верховная Рада
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе09:45
- «Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте08:01
- В Мариуполе выгорело поле21:44
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- В Европарламенте определились с новым главой15:45
- В Украине будет дорожать бензин: эксперт назвал причину15:30
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Россиянка опозорилась из-за скандала в самолете с темнокожей представительницей США 15:00
- Ошалевший Парубий набросился на соратников, гремит скандал: «Вы голосовали за…»14:45
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Гиркин публично сдал Путина всему миру «с потрохами»14:15
- Зеленский пригласил в Украину Лукашенко: подробности14:00
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Как побороть летнюю бессонницу08:15
- Как правильно чистить уши07:12
- Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»20:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе