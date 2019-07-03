Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!

03.07.2019 16:04

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты на внеочередные Парламентские выборы 21 июля. По 60 избирательному округу Донецкой области (левобережная часть Мариуполя, Волноваха и район, Новоазовский, Мангушский, Никольский, Бойковский районы) баллотируется Руслан Щербань – сын народного депутата Украины, одного из отцов украинской Конституции Евгения Щербаня, которого расстреляли по политическим мотивам в ноябре 1996 года прямо на территории Донецкого аэропорта. Среди заказчиков этого преступления называли немало известных имён, однако следствие смогло выйти только на исполнителей.

Руслан Щербань – известный общественный и политический деятель. Он был одним из самых молодых депутатов Донецкого областного совета в 2004–2015 годах, однако и одним из самых инициативных. Параллельно занимался общественной деятельностью, а после 2014 года сконцентрировался именно на ней. Единственный, кто смог добиться в высших судебных инстанциях – Верховном Суде Украины – решения о незаконной деятельности НацБанка по ликвидации банков, из-за чего пострадали десятки успешно работающих банковских учреждений. 11 июня 2019 года Верховный Суд признал решение национального регулятора о ликвидации банка «Капитал» незаконным.

Занимается благотворительностью, является руководителем благотворительно фонда имени Евгения Щербаня. Его предвыборная программа нацелена в первую очередь на решение социальных проблем украинцев. От самых маленьких граждан, которым только предстоит учиться и стать надеждой Украины на светлое будущее, до пенсионеров, которые отдали свой труд для развития нашей страны.

В программе кандидата есть пункты, направленные на охрану детства (помощь больным детям и их семьям), на формирование справедливой системы начисления пенсий, которая должна зависеть не только от суммы зарплаты, но и от трудового стажа на производстве, где зачастую при максимально тяжёлых условиях труда работники получают минимальную заработную плату, а вследствие этого – минимальную пенсию. Также Руслан Щербань предлагает конкретные шаги для развития медицины: создания доступных центров семейной медицины и современных диагностических медицинских учреждений с доступными каждому услугами.

В поле зрения кандидата – земельная реформа, рыночные механизмы снижения цен на отопления путём развития производства топливных материалов в Украине, борьба с государственной коррупцией и образовательные программы.

Источник: obozrevatel.com