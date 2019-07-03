«Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные

03.07.2019 17:48

На протяжении пяти рабочих дней в конце июня месяца бойцы командующего украинскими добровольцами Дмитрия Яроша на Востоке Украины в зоне проведения Операции объединенных сил уничтожили три дома, где проживали террористы, а также две вражеские позиции.

Как информирует replyua.net, об этом сам Дмитрий Ярош написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук».



В соответствии с обнародованными данными, солдаты подразделения Яроша осуществили весьма успешную спецоперацию, взяв при этом одного боевика в плен. Кроме того, украинские защитники провели эвакуацию мирных жителей из опасных для их жизни районов.



В это же время Дмитрий Ярош подчеркнул, что в результате военной спецоперации бойцы, защищающие на Донбассе территориальную целостность и суверенитет, сохранили собственные жизни. Дмитрия Ярош добавил: «Сейчас мы начали подготовку к осуществлению следующих выходов и операций. Победа обязательно будет за нами! Слава Украине!».