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Архив - Донецкая область

В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»

03.07.2019 21:01
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В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»

Сегодня днем здание на проспекте Богдана Хмельницкого в центре неподконтрольного Украине Донецка, в котором расположены офисы ряда так называемых «министерств ДНР», эвакуировано в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщил источник в «силовых структурах» ОРДО.

Член НВФ отметил:

«Здание эвакуировано после анонимного звонка о минировании, который поступил в одну из служб города. Специалисты соответствующих служб проводят обследование здания».

Как стало известно, в здании находятся офисы «министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, министерства строительства и жилищного хозяйства ДНР, а также представительство Международного расчетного банка».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, эвакуация, ДНР
 
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