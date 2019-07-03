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В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»
03.07.2019 21:01
Сегодня днем здание на проспекте Богдана Хмельницкого в центре неподконтрольного Украине Донецка, в котором расположены офисы ряда так называемых «министерств ДНР», эвакуировано в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщил источник в «силовых структурах» ОРДО.
Член НВФ отметил:
«Здание эвакуировано после анонимного звонка о минировании, который поступил в одну из служб города. Специалисты соответствующих служб проводят обследование здания».
Как стало известно, в здании находятся офисы «министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, министерства строительства и жилищного хозяйства ДНР, а также представительство Международного расчетного банка».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, эвакуация, ДНР
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