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Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые
За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. 1 украинский военный получил боевую травму.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Обьеднних сил по состоянию на 7:00 3 июля, передает УП.
"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - подчеркнули в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли позиции ОС: возле Лебединского, Марьинки, в районе Красногоровки и окрестности Широкиного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: возле Новолуганского и Болотного.
По данным разведки, 2 июля один оккупант был уничтожен и двое ранены.
"С начала текущих суток вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, ООС
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