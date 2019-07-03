Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые

03.07.2019 11:58

За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. 1 украинский военный получил боевую травму.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Обьеднних сил по состоянию на 7:00 3 июля, передает УП.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли позиции ОС: возле Лебединского, Марьинки, в районе Красногоровки и окрестности Широкиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: возле Новолуганского и Болотного.

По данным разведки, 2 июля один оккупант был уничтожен и двое ранены.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Источник: https://from-ua.com