- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе09:45
- «Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте08:01
- В Мариуполе выгорело поле21:44
- «Люди выбывают, новые не идут»: Гиркин «удручен» ситуацией в подразделениях «ЛДНР» 19:05
- «Откат назад»: Ходаковский рассказал, как изменился Донецк за годы войны18:58
Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей. В этом контексте он подчеркнул, что неважно, на каком языке они общаются.
Такое утверждение прозвучало во время конференции в Торонто по вопросам реформ в Украине, передает его пресс-служба. "Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают "паспорта" "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе "Кто мы?". Они – украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым – это Украина", – подчеркнул президент, передает Обозреватель.
По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым – Украина, должно услышать и понять руководство России.
"Весь мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Поэтому что возвращение Крыма и мир на Донбассе – это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", – сказал глава государства.
Теги: Донбасс, русский язык, Зеленский
- Казак Луганский создал словарь, понтонный мост и сказки
- Львов встал на защиту русского языка
- Невозможно все русскоязычное население Украины перевести на украинский
- Россия готовится захватить страны Балтии по сценарию аннексии Крыма
- Донецкая ученица заняла первое место на Международной олимпиаде по русскому языку
- Минобразования: в Донбассе 70% школ - украиноязычные
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе09:45
- «Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте08:01
- В Мариуполе выгорело поле21:44
- Подземный протест: На Луганщине уже 12 горняков остаются на глубине 700 метров21:21
- «Люди выбывают, новые не идут»: Гиркин «удручен» ситуацией в подразделениях «ЛДНР» 19:05
- Зеленский пригласил в Украину Лукашенко: подробности14:00
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества13:15
- На Кипре ночью рухнул НЛО12:45
- Канада добавила Украину в «оружейный список»: что это означает12:30
- «Уклоняется от следствия»: Аваков направил ЦИК разъяснения относительно Клюева12:17
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Схема будет простой: скандал и нагиб на деньги»: скандальный Шарий разразился угрозами в адрес ЦИК11:36
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все11:14
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Как побороть летнюю бессонницу08:15
- Как правильно чистить уши07:12
- Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»20:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- Опасное солнечное затмение 2 июля: на кого оно повлияет и что нельзя делать09:31
- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе