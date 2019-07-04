Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями

04.07.2019 18:30

Сегодня стало известно о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Востоке украинского государства, российские наемники понесли огромные потери после неудачных попыток осуществить атаку на украинских защитников из минометов, артиллерийских орудий, а также зениток по всей линии фронта.



Как информирует replyua.net, представители незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки, третьего июля нарушили режим прекращения огня на Донбассе целых 29 раз. Было зафиксировано, что боевики Луганской и Донецкой областей тринадцать раз применили запрещенные «Минском» типы вооружений, в частности, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра. В свою очередь в пресс-центре штаба ООС в «Фейсбук» сообщили, что террористические войска открывали огонь по бойцам Вооруженных сил Украины из гранатометов разных систем, зениток, вооружения БМП, пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия.



В штабе отметили: «В результате вражеских обстрелов пять украинских военных получили ранения различной степени тяжести. На каждый свой обстрел вражеская сила получала адекватный ответ из вооружения ВСУ, не противоречащего соглашениям, достигнутым в Минске». В соответствии с данными разведки, один оккупант России был уничтожен, а еще семеро получили ранения. Как ранее мы уже сообщали, добровольцы Дмитрия Яроша нанесли сокрушительный удар, в результате которого боевики «ЛДНР» понесли летальные потери.