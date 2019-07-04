Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери

04.07.2019 09:21

Вчера, третьего июля представители террористических группировок Донбасса десять раз обстреляли позиции украинских защитников, о чем рассказали в пресс-центре Операции объединенных сил. Как пишет replyua.net, при этом сообщается, что в результате атак боевиков были ранены два украинских бойца.



В том числе, незаконные вооруженные формирования России на Донбассе обстреливали бойцов Операции объединенных сил при помощи вооружения, которое запрещено к использованию Минскими соглашениями. Речь идет о минометах 82-миллиметрового калибра, а также гранатометах разных систем, вооружения БМП, пулеметов крупного калибра, и стрелкового оружия.



В районе ответственности ОТГ «Восток» российские наемники совершили три обстрела позиций Объединенных сил. Это произошло вблизи населенного пункта Водяное, Александровка, а также Ужовка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вражеские силы совершили семь обстрелов позиций ООС в районе Новолуганского, Пивденного и Гольмовского. В результате агрессивных действий врага два украинца получили ранения различной степени тяжести.