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Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил, что означает создание системы информационной реинтеграции для жителей ОРДЛО в понимании действующего президента. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Так, Разумков отметил:
«Суть в открытой информационной политике, которая должна быть совместно выработана в том числе со СМИ».
По его мнению, вернуть жителей неподконтрольных Украине территорий возможно:
«Для этого важен запуск правильной информационной политики, объяснив им наше отношение, а не то что они получают из пропаганды. Шапкозакидательством заниматься мы не будем, мы не будем говорить что проблема может быть решена завтра — нет, это тяжелый процесс… Есть ряд направлений и путей которые нам, как Украине, придется пройти для того чтобы снова и над Донецком, и над Луганском был украинский флаг».
Также, он добавил, что одним из важнейших моментов реинтеграции территорий Донбасса является информационная политика:
«Информация стала основным видом вооружения и убивает сильнее и больнее чем это делают пули, снаряды или мины. Мы занимались пиаром, но не занимались стратегией и информполитикой по отношению к ОРДЛО. Нет информполитики внутри государства».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, реинтеграция Донбасса
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