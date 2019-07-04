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СБУ задержала известного главаря ОРДО

04.07.2019 18:15
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Сотрудники СБУ задержали экс-«начальника противовоздушной обороны Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха. Об этом сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Правозащитник отметил:

«Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого».

Как стало известно, Цемаху избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. В то же время, подконтрольные ОРДО СМИ сообщали, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в неподконторльном Украине Снежном, «оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию».

По информации, Цемах может быть ценным свидетелем в деле об авиакатастрофе Боинга МН17.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, СБУ, ОРДО
 
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