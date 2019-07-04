Ситуация на Донбассе обострилась: известно о пяти раненых

04.07.2019 11:15

Минувшие сутки на Донбассе ознаменовались обострением ситуации – в следствие обстрелов пять украинских военных получили ранение. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сегодняшнем сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

В частности, известно, что боевики 29 раз прибегли к нарушению режима прекращения огня, 13 раз использовав запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. Более того, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь оккупантов открывался вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригоровка, Красногоровка, Зайцевое, Травневое, Новолуганское, Пивденное, Попасная, Майорское, Новгородское, Крымское.



«В следствие вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих ранены. На каждый обстрел враг получил адекватный ответ с вооружения, не противоречащего минским договоренностям», - отметили в пресс-центре.