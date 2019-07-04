«Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»

04.07.2019 18:05

Украинские военные на Донбассе уничтожили очередные позиции подразделений НВФ. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин.

Так, волонтер пишет, что удар бойцов ООС оказался столь сильным, что в результате него пострадали укрепления, боеприпасы противника и живая сила. Мысягин пишет:

«В ответ за гибель наших медиков ВСУ жестко и успешно продолжает „ответку“ раздавать. Жестко, очень жестко. На одном из участков фронта ВСУ просто „сравняли с землей“ жилища членов НВФ и их склад с боеприпасами. До основания сравняли. Ниже фундамента. Живой силе тоже досталось — частично поредела».

Источник: https://donpress.com