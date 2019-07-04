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«Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»
04.07.2019 18:05
Украинские военные на Донбассе уничтожили очередные позиции подразделений НВФ. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин.
Так, волонтер пишет, что удар бойцов ООС оказался столь сильным, что в результате него пострадали укрепления, боеприпасы противника и живая сила. Мысягин пишет:
«В ответ за гибель наших медиков ВСУ жестко и успешно продолжает „ответку“ раздавать. Жестко, очень жестко. На одном из участков фронта ВСУ просто „сравняли с землей“ жилища членов НВФ и их склад с боеприпасами. До основания сравняли. Ниже фундамента. Живой силе тоже досталось — частично поредела».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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