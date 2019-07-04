Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года

04.07.2019 14:49

Несмотря на всю "мирную" риторику Кремля, цели России в Украине остались прежними, неизменной осталась и тактика: вести на Донбассе вялотекущие боевые действия.

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Я вам советую посмотреть сценарий Центра политической конъюнктуры, близкого к [помощнику президента РФ Владиславу] Суркову. Никаких изменений не предвидится. Россия действительно хочет поставить надежный заслон продвижению Украины в НАТО и ЕС. И самый надежный предохранитель, как они считают, – это сохранение напряженности на Донбассе", – говорит политолог.

По словам Фесенко, в этой связи для Украины будет большой удачей, если в регионе установится стабильный режим прекращения огня.

"Я бы вообще не делал каких-то долгосрочных прогнозов. Максимально, о чем можно говорить, – это перспективы до конца года. Пока речь идет об отводе сил и средств, не более того. И это в интересах Украины, а особенно людей, проживающих этих зонах. В вопросах политического урегулирования позиции сторон остаются прямо противоположными. И здесь я не вижу никакого прогресса на перспективу. Максимум, чего, возможно, удастся достичь, – это устойчивое перемирие. Если это удастся – это будет огромное достижение Украины. Но, боюсь, Россия не пойдет на это", – говорит эксперт.

Источник: https://from-ua.com