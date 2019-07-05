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Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался "RAV4" из-за укуса насекомого

05.07.2019 22:33
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Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался "RAV4" из-за укуса насекомого

Сегодня, 5 июля, около 16.30 на Приморском бульваре произошло ДТП - автомобиль "ВАЗ-2103" врезался в припаркованный "Toyota RAV4".
Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629.
По словам водителя "тройки", он двигался по Приморскому бульвару, не нарушая правил дорожного движения, как вдруг его в ногу укусила оса. Мужчина схватился за ногу, чтобы убить насекомое, не справился с управлением и врезался в дорогую иномарку.
К счастью, во время ДТП пострадало только "железо".



Теги: Донбасс, Мариуполь, оса, ДТП
 
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