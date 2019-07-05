ГУР МОУ: члены НВФ намерены после получения паспортов РФ уехать в Россию

05.07.2019 15:16

В подразделениях НВФ растет число лиц, которые намерены после получения российских паспортов досрочно уволиться с контрактной службы и выехать для трудоустройства за пределы ОРДО.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В разведке отметили, что российские оккупационные администрации активизировали проведение информационно-пропагандистских мероприятий по навязыванию местному населению идеи о возможности мирного урегулирования ситуации только на условиях России. В разведке добавили:

«Для усиления воздействия на личный состав и оправдания инициирования боевых действий боевики распространяю слухи об угрозе захвата ближайшее время объединенными силами новых территорий в так называемой серой зоне».