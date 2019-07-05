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ГУР МОУ: члены НВФ намерены после получения паспортов РФ уехать в Россию
05.07.2019 15:16
В подразделениях НВФ растет число лиц, которые намерены после получения российских паспортов досрочно уволиться с контрактной службы и выехать для трудоустройства за пределы ОРДО.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
В разведке отметили, что российские оккупационные администрации активизировали проведение информационно-пропагандистских мероприятий по навязыванию местному населению идеи о возможности мирного урегулирования ситуации только на условиях России. В разведке добавили:
«Для усиления воздействия на личный состав и оправдания инициирования боевых действий боевики распространяю слухи об угрозе захвата ближайшее время объединенными силами новых территорий в так называемой серой зоне».
Теги: Россия, Донбасс, контракт, увольнение, паспорт, боевики, Минобороны, ГУР, серая зона, НВФ
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