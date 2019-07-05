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На Донбассе погиб наемник из РФ, наткнувшись на железный прут
05.07.2019 11:12
Как сообщает закрытое сепаратистское сообщество «Плохие новости 18+» социальной сети «Вконтакте», 23 июня 25-летний террорист ДНР Дмитрий Зинченко во время учений оступился и напоролся на железную арматуру.
200-ый служил во «2-м батальоне территориальной обороны Шахтёрская дивизия», в/ч 08814, передает news.dn.ua.
Теги: Донбасс, учения, арматура, гибель, наемник, ДНР, соцсети
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