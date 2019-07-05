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Архив - Донецкая область

На Донбассе военные ВСУ навсегда поквитались с командиром террористов "ДНР" Новиковым

05.07.2019 15:43
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На Донбассе военные ВСУ навсегда поквитались с командиром террористов "ДНР" Новиковым

Стало известно о том, что вчера, 4 июля, украинские военные ликвидировали командира "ДНР" на Донбассе.

Так, подразделением Операции Объединенных сил на Донбассе был убит командир разведки 5-й ОМСБр "Оплот" 1-го Армейского корпуса российских оккупантов. Террориста звали Евгений Новиков по прозвищу Скифа.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на Telegram-канал офицера ВСУ Анатолия Штефана.

Как сообщается, убитый боевик был родом из Макеевки. Его фотография была опубликована Анатолием Штефаном. Следуя данным из сообщений в группах террористов в социальных сетях, Евгений Новиков скончался от того, что осколок попал ему в шею.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ДНР, ВСУ, соцсети, ООС
 
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