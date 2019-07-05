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Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу
05.07.2019 20:01
Глава украинского государства Владимир Зеленский склонен считать, что завершение войны на Донбассе и восстановление территории должны происходить параллельно.
Так, президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране необходимо заканчивать войну, параллельно думать о наших людях и действительно предпринимать усилия для восстановления Донбасса. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Интерфакс-Украина".
Данное заявление поступило от президента во время представления нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко сегодня, 4 июля, в Краматорске. Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, что в сентябре планируется проведение большого инвестиционного бизнес-форума в Мариуполе, куда приглашены зарубежные и украинские инвесторы.
Теги: Донбасс, война, Краматорск, бизнес, инвестиции, форум, восстановление, Зеленский
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