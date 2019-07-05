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Появились детали задержания главаря ОРДО

05.07.2019 08:37
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Появились детали задержания главаря ОРДО

Задержание экс-«начальника ПВО Славянской бригады ДНР» Владимира Цемаха подтвердили его адвокат в Киеве и дочь, которая проживает на территории ОРДО. Об этом сообщает ДонПресс.
Так, дочь члена НВФ Мария сообщила, что первой пропажу Цемаха заметила его жена, которая вернулась 27 июня с работы и обнаружила дома следы крови и борьбы. Еще сутки близкие члена НВФ пытались организовать поиски пропавшего, а к вечеру 28 июня получили письмо от адвоката из Киева о том, что на следующий день суд рассмотрит вопрос об аресте Цемаха.
Участнику НВФ было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258−3 Уголовного кодекса Украины — «Создание террористической группы или террористической организации». Адвокат задержанного Роман Гонтарев сообщил:
«28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена».
Известно, что если вина Цемаха будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Дочь члена НВФ заявляет:
«Какой смысл похищать из глубокого тыла? Со слов адвоката мы знаем, что это сделали сотрудники СБУ и что его в обход блокпостов вывезли напрямую через линию разграничения».
При этом она связывает задержание своего отца с тем, что в 2014 году «он был начальником ПВО» в Снежном и добавляет:
«Боинг» теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом, — уверяет она. — Когда был сбит «Боинг», он не был ключевой фигурой — обычный военный, просто стоял на блокпосту».
В то же время, украинские спецслужбы еще не делали никаких заявлений в связи с задержанием Цемаха.



Теги: Донбасс, задержание, глава, ОРДО
 
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