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Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск

05.07.2019 19:33
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Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск

Готовность танковых подразделений в любой момент поддержать пехоту на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе проверил командующий ООС Александр Сирский.

Сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.

"Они все готовы. И они находятся на расстоянии в районах отведения, которые обговорены и определены. На расстоянии порядка 15 километров и дальше. Дежурное подразделение готово к действиям на протяжении 20 минут с момента получения команды", – заверил Сирский.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июля на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли потери: один боец погиб, трое ранены, еще трое травмированы.

Также новости "Сегодня" сообщали, вчера в больнице умер боец 24-й "королевской" бригады ВСУ, который подорвался на фугасе, прикрывая своих товарищей. Эдуарду Лободе было всего 25 лет. Сам он родом из Сумской области.



Теги: Донбасс, боевики, танки, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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