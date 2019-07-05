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РФ перебросила регулярные войска к Харькову и Мариуполю - замглавы ООС Бондарь бьет тревогу. ВИДЕО
Вооруженные силы Российской Федерации активно стягивают к границе с Украиной дополнительные войска, в частности к Харькову и Мариуполю. Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь объявил, что Российская Федерация стягивает к границе с Украиной дополнительные группировки войск, передает "Диалог.UA".
"Это и на харьковском направлении, и сюда, ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", - заявил генерал-майор. По словам Бондаря, Россия во время войны на Донбассе построила вблизи украинской границы мощную военную инфраструктуру, в том числе дополнительные полигоны и железнодорожное сообщение. "Они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - добавил Бондарь..
Теги: Россия, Донбасс, Харьков, Мариуполь, войска
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