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В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины
«Профсоюзные активисты» в неподконтрольном Луганске провели пикет в поддержку «акции» #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.
Также был организован сбор подписей, сообщают СМИ, подконтрольные группировке «ЛНР», передает donpress.com.
Мероприятие прошло у дома «Федерации профсоюзов ЛНР». В пресс-службе организации сообщили следующее:
«Федерация профсоюзов ЛНР совместно с молодежным советом Федерации профсоюзов ЛНР провели пикет в поддержку петиции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, адресованной президенту Украины Владимиру Зеленскому».
Участники пикета призвали президента Украины «остановить экономическую и транспортную блокаду и начать выполнение Минских договоренностей». Затем все желающие поставили свои подписи под петицией к Владимиру Зеленскому.
По словам организаторов, сбор подписей у здания федерации отныне будет проводиться ежедневно.
Издание «Остров» отмечает, что ранее обращение к президенту Украины о фактическом возвращении так называемых «ДНР» и «ЛНР» в состав Украины на правах территорий с «особым статусом» подписали главари «республик» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а так же «главы» «администраций» городов и районов неподконтрольной украинской власти части Донбасса.
Как сообщалось ранее, масштабная «акция» с требованиями к Зеленскому предоставить «республикам» «языковую и экономическую автономию» в составе Украины была запущена якобы жителями ОРДЛО в конце мая.
Чуть позже в поддержку этого «флэшмоба» был создан специальный сайт, на котором граждане голосовали за идею «широкой автономии для Донбасса». Затем первоначальное содержание обращения к президенту Украины было изменено. Требования об «автономии» трансформировались в некий «особый статус».
При этом, подчеркивает «Остров», местное население уверено, что план возвращения в состав Украины является реализацией Минских соглашений. Якобы согласно этим соглашениям Донбасс сможет отделиться от Украины и стать частью Российской Федерации.
На самом же деле, Минскими договоренностями в первую очередь предусмотрено восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно неподконтрольным территориям Донбасса статуса «районов с особым порядком местного самоуправления». В издании обращают внимание, что ни о какой «автономии» или каком-либо «особом статусе» речь не идет.
На всех документах, подписанных в Минске, в том числе есть подписи так называемых «глав» «ДНР» и «ЛНР». При этом понятия «ДНР» или «ЛНР», равно как и должности «глав республик», в Минских документах не фигурируют.
Теги: Донбасс, пикет, ДНР, ЛНР, петиция, Минские договоренности, особый статус, Зеленский
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