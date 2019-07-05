В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины

05.07.2019 18:59

«Профсоюзные активисты» в неподконтрольном Луганске провели пикет в поддержку «акции» #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

Также был организован сбор подписей, сообщают СМИ, подконтрольные группировке «ЛНР», передает donpress.com.

Мероприятие прошло у дома «Федерации профсоюзов ЛНР». В пресс-службе организации сообщили следующее:

«Федерация профсоюзов ЛНР совместно с молодежным советом Федерации профсоюзов ЛНР провели пикет в поддержку петиции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, адресованной президенту Украины Владимиру Зеленскому».

Участники пикета призвали президента Украины «остановить экономическую и транспортную блокаду и начать выполнение Минских договоренностей». Затем все желающие поставили свои подписи под петицией к Владимиру Зеленскому.

По словам организаторов, сбор подписей у здания федерации отныне будет проводиться ежедневно.

Издание «Остров» отмечает, что ранее обращение к президенту Украины о фактическом возвращении так называемых «ДНР» и «ЛНР» в состав Украины на правах территорий с «особым статусом» подписали главари «республик» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а так же «главы» «администраций» городов и районов неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

Как сообщалось ранее, масштабная «акция» с требованиями к Зеленскому предоставить «республикам» «языковую и экономическую автономию» в составе Украины была запущена якобы жителями ОРДЛО в конце мая.

Чуть позже в поддержку этого «флэшмоба» был создан специальный сайт, на котором граждане голосовали за идею «широкой автономии для Донбасса». Затем первоначальное содержание обращения к президенту Украины было изменено. Требования об «автономии» трансформировались в некий «особый статус».

При этом, подчеркивает «Остров», местное население уверено, что план возвращения в состав Украины является реализацией Минских соглашений. Якобы согласно этим соглашениям Донбасс сможет отделиться от Украины и стать частью Российской Федерации.

На самом же деле, Минскими договоренностями в первую очередь предусмотрено восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно неподконтрольным территориям Донбасса статуса «районов с особым порядком местного самоуправления». В издании обращают внимание, что ни о какой «автономии» или каком-либо «особом статусе» речь не идет.

На всех документах, подписанных в Минске, в том числе есть подписи так называемых «глав» «ДНР» и «ЛНР». При этом понятия «ДНР» или «ЛНР», равно как и должности «глав республик», в Минских документах не фигурируют.