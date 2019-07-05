ВСУ понесли серьезные потери: один погибший, шестеро раненых

05.07.2019 07:53

За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 30 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое — получили ранения, еще трое — боевые травмы. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник открывал огонь из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил — два раза из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Опытное. Еще три обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы у Лебединского. Два раза они открывали огонь из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия неподалеку Березового. Окраине Песков попала под огонь из миномета калибра 82 мм и противотанкового гранатомета. В районе Авдеевки подразделения НВФ ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Водяного трижды стреляли из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окраине Марьинки боевики дважды ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Красногоровки велся огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Широкино стреляли из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны 14 раз. Вблизи Новгородского противник ударил из миномета калибра 120. У Крымского дважды велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Окраина Новотошковского два раза попала под обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов. Еще три обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы возле Луганского. В районе Попасной стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а на окраине Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два раза из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов оккупанты ударили у Новолуганского. Неподалеку хутора Свободного велся огонь из снайперской винтовки, а вблизи Золотого-4 — из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

По данным разведки, 4 июля двух членов НВФ уничтожили и одного ранили.

С начала текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил — в районе Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского, Новотошковского.