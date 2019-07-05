- Появились детали задержания главаря ОРДО08:37
- ВСУ понесли серьезные потери: один погибший, шестеро раненых 07:53
- Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями18:30
- СБУ задержала известного главаря ОРДО18:15
- «Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»18:05
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года14:49
- Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов14:00
- Ситуация на Донбассе обострилась: известно о пяти раненых11:15
ВСУ понесли серьезные потери: один погибший, шестеро раненых
За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 30 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое — получили ранения, еще трое — боевые травмы. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник открывал огонь из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил — два раза из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Опытное. Еще три обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы у Лебединского. Два раза они открывали огонь из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия неподалеку Березового. Окраине Песков попала под огонь из миномета калибра 82 мм и противотанкового гранатомета. В районе Авдеевки подразделения НВФ ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Водяного трижды стреляли из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окраине Марьинки боевики дважды ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Красногоровки велся огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Широкино стреляли из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны 14 раз. Вблизи Новгородского противник ударил из миномета калибра 120. У Крымского дважды велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Окраина Новотошковского два раза попала под обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов. Еще три обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы возле Луганского. В районе Попасной стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а на окраине Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два раза из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов оккупанты ударили у Новолуганского. Неподалеку хутора Свободного велся огонь из снайперской винтовки, а вблизи Золотого-4 — из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
По данным разведки, 4 июля двух членов НВФ уничтожили и одного ранили.
С начала текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил — в районе Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского, Новотошковского.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, ООС
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО
- Враг ударил из запрещенного вооружения: в ООС рассказали о ситуации на фронте
- Советник президента озвучил данные о потерях в донбасской бойне. И объяснил, почему потерь больше
- С начала августа в зоне АТО - 480 обстрелов, 4 погибших, около 50 раненых
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе
- ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"
- Появились детали задержания главаря ОРДО08:37
- ВСУ понесли серьезные потери: один погибший, шестеро раненых 07:53
- Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями18:30
- СБУ задержала известного главаря ОРДО18:15
- «Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»18:05
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года14:49
- Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов14:00
- В районе Станицы Луганской вспыхнул заминированный лес, есть пострадавшие11:46
- Украинские мультяшные казаки отправились покорять Латинскую Америку08:45
- Появились детали задержания главаря ОРДО08:37
- В Нидерландах презентовали электромобиль на солнечных батареях08:25
- Донецкий «Олимпик» возглавил бразильский футболист08:05
- ВСУ понесли серьезные потери: один погибший, шестеро раненых 07:53
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: объяснение22:45
- Главные правила здорового сна22:18
- В ОРДО исчерпан «лимит» талонов на июль на получение «паспорта ДНР»21:40
- Стало известно, как уничтожить коррупцию раз и навсегда: «на примере закона о «дематюкации»21:20
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Главные правила здорового сна22:18
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все