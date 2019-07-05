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Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях
Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения главы СБУ по Донбассуназначил нового начальника Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.
Глава государства подписал соответствующий указ, передает segodnya.ua.
"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", – говорится в указе №483.
Отметим, президент уволил уже целый ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, увольнение, указ, СБУ, Зеленский
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