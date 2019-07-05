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Архив - Донецкая область

Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе

05.07.2019 16:13
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Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя не допустить отключение воды в Донбассе.

Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, передает donpress.com.

По словам украинского лидера, данный вопрос необходимо решить на законодательном уровне.

«Мы хотим на законодательном уровне не дать возможность отключения воды Донбасса», — заявил Зеленский.



Теги: Донбасс, Краматорск, вода, отключение, законодательство, Зеленский
 
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